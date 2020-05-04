市況不利！專家料外匯基金次季投資收益續見紅

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪稱，外匯基金首季投資收益「見紅」屬預期之內，主因是全球市場皆進入技術性熊市，虧損多少視乎投資組合的靈活性，但相信投資者無一幸免。市場避險導致美元強勢，令非美元貨幣資產繼而受壓，故對外匯基金虧損擴大未感意外。

李續指，上半年市場波動非常大，股市自3月下旬開始見技術性反彈，令外匯基金於4月有300億至400億元進帳，但下半年走勢要視乎中美貿易摩擦會否重燃、美國總統大選，以及經濟活動何時分階段重啟等。他並料，外匯基金或要待至第3季方見反彈。

期內，外匯基金的投資組合中，僅債券錄得收益544億元。李振豪認為表現與預期一致。不過，全球利率已處於低水平，息率已減無可減，美國聯儲局又表明反對負利率，故透過利率推高債價的利好因素淡化。另方面，他預計環球市場於第3季將資金轉移至風險資產，故他認為往後季度債券收益要再上升有困難。

東驥基金管理董事總經理龐寶林預計，外匯基金第2季投資收益或繼續見紅。他解釋，歐美地區的疫情持續，美國4月經濟活動全無，料經濟及企業盈利表現會非常差，加上疫情或出現第2輪爆發，中美貿易戰或重燃戰火，預期環球股市將迎接下一波向下調整，對外匯基金的股票投資收入構成不利。

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