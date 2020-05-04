元朗驚現「三人行」睇樓團 同日掃逾1500萬元物業
2020年05月04日 16:49
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中原溫旭銘表示，最近大市回穩，買家入市心態轉強，3名首置客月前結伴於元朗睇樓覓盤，近期樓市升溫，即加快入市決定，同日落實購入3伙元朗單位。
他續稱，其中一組買家購入溱柏10座高層K室，實用面積301方呎，屬開放式間隔，開價450萬港元，因疫情關係而不能睇樓，買家僅看過單位相片，便作出洽購，最終議價至438萬元即入市，呎價14,552元。
另外，兩名友人則購入尚悅2伙，分別為5座中高層B室，實用面積403方呎，兩房間隔，開價596萬元，減至580萬元成交，呎價14,392元。另一名買家則購入同屋苑1座低層E室，實用面積356方呎，兩房間隔，開價510萬元，新近以502.8萬元成交，呎價14,124元。
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