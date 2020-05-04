新冠肺炎：高盛料中國工業恢復快過服務業　惟復常需時

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情略為放緩，多國開始討論何時重啟經濟。高盛預計，中國的工業恢復速度將比服務業更快，惟其他國家因較遲爆發疫情，可能要等到2021年，經濟活動才可能接近正常。

高盛首席亞洲經濟學家Andrew Tilton指出，中國在疫情仍具威脅下重啟經濟的過程，可能為其他國家提供有用的參考。隨着中國逐步解封，Tilton預計工業領域的復甦速度將較服務業快，因重啟供應一方會較容易，而此模式也可能應用於其他國家。

不過，Tilton稱，中國當局似乎仍對開放電影院、體育館等多人活動場所營業持謹慎態度，意味經濟活動若要回到接近正常的局面，還有一段路要走，若套用到其他疫情較遲爆發的國家，則可能要等到2021年，其經濟才可能恢復到接近正常。各國在首次解封後，將看到經濟出現強勁復甦，因部分領域的企業可以迅速恢復正常營業，但如旅遊業等行業，可能需要更長時間才能重啟運作。

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