失業浪潮兼儲錢意欲增！內地消費恐難回復疫前水平

外國傳媒報道，從玩具製造商樂高(Lego)到薄餅連鎖店達美樂(Domino's)皆表示，看見中國內地市場最少較一、兩個月前穩健復甦。不過，要完全恢復至正常水平並不容易，因許多內地消費者已失去「飯碗」、失去收入，或想儲更多的錢。

有上海私人企業管理層認為，此時花錢須格外謹慎。雖然他的收入沒有受疫情影響，但也持續節流，並取消國外旅遊和買樓計劃。

由於內地是全球最大消費市場，去年零售銷售規模達5.8萬億美元，而內地又較西方國家更早達到疫情高峰，故在零售業界重啟營業之際，內地復甦將是美國和歐洲或即將復甦的重要迹象。

面對疫後重生，研究機構經濟學人智庫(EIU)估計，中國要到2021年才能恢復往常消費水平。瑞銀亦預測，內地今年將很艱難，認為電商銷售增加不足以彌補實體商店銷售下滑的劣勢。

事實上，雖然內地官方數據顯示，3月城鎮失業率為5.9%，相當於2,700萬人，但不少外資機構預期，內地實際失業人數恐逼近8,000萬人。顧問機構麥肯錫(McKinsey)在4月中對內地消費者進行的調查發現，40%受訪者表示自己用錢會非常謹慎，只有13%說不會謹慎消費。人民銀行調查則顯示，45%存款戶計劃從現在起儲更多的錢，預料擴大支出者僅佔22%。

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