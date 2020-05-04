【致富智庫】創業達人：疫情為有抱負的人創造機會

全球疫情大流行，改變了很多人的生活模式，對於一些人來說，帶來了很大的不確定性和不安全感，然而，有創業達人表示，疫情為有抱負的人提供了創業機會。這正正說明「有危亦有機」的道理。

美國矽谷的網紅作家Eric Ries，是暢銷書《精益創業》的作者，他表示，經濟衰退實際上是開展新業務的最佳時機，並指「成為企業家的最佳時機，就是每個人都為退出而奔波之時」。

他指出，最偉大的公司都是在危機中誕生的，例如國際商業機器(IBM)、豐田汽車，以及惠普電腦(HP)，都是在上世紀1930年代「大蕭條」和第二次世界大戰等經濟衰退期間或之後誕生的知名企業。房屋短租服務平台Airbnb創辦人Brian Chesky也曾表示，公司出生在危機中(意指2008年全球金融海嘯)。

Eric Ries續說，在經濟低迷時期，投入生產產品或服務所需的成本很低，這對企業家有利，這些費用包括勞動力，土地和借貸成本。事實上，美國聯儲局已下調利率至零水平，並推出旨在支持企業的經濟刺激計劃。

【危機過後 人們常常渴望變革】

他又表示，危機過後，人們常常渴望變革，而在這次危機中，許多重要的領導層未能應對這種流行病。「我們在世界各地有多少所機構顯示出僵化和無能？我們有多少公司躲在一個坑裏，把頭放在地上，而不是幫助在那裏工作的人或他們的社區？」

他認為，這種失信對社會來說是「可怕的事情」，但對企業家來說是「巨大的機會」，凸突顯了新領導層的巨大空白。

【創業最佳的三個步驟】

對於該如何創業，Eric Ries在其全球範圍內銷量超過100萬冊的《精益創業》概述了考慮創業的最佳方法。它集中在3個關鍵步驟上：

1、首先從客戶開始，利用訪談和反饋來獲得他們清晰的需求。

2、快速構建最低限度的可行產品，使想法得以實現。

3、持續測試和迭代該產品，以解決任何缺陷。

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