全球經貿戰：傳美國設法降低倚賴內地供應鏈

外國傳媒引述美國官員透露，疫情對經濟造成嚴重衝擊後，正設法降低對中國內地的供應鏈倚賴，除了考慮實施新關稅外，正推動「經濟繁榮網絡」(Economic Prosperity Network)，討論如何重整全球工業供應鏈。

於美國政府裏主管經濟增長、能源及環保的國務次卿Keith Krach表示，最重要是了解關鍵地區和瓶頸所在，美國政府可能很快就會宣布新行動。有官員透露，正考慮的措施包括稅務優惠和回歸補貼。

早前有報道指，美國正與澳洲、印度、日本、紐西蘭、南韓，以及越南合作推動全球經濟，討論包括如何重整供應鏈，拉丁美洲也可能加入。

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