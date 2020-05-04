德昌電機預警全年虧損　減值支出8億美元

為阻止新冠肺炎疫情蔓延，歐洲及北美洲的汽車業務客戶已關閉組裝廠房。德昌電機亦受這些遏制措施的影響，而關閉受影響地區的若干汽車零部件廠房。這些嚴峻和前所未有的措施將對營業額帶來顯著影響，尤其反映在截至2021年3月31日止年度的上半年。

因情況仍然不明朗，管理層相信，短期內高失業率將對可動用收入帶來不利影響，預期引伸之消費疲弱比新型冠狀病毒疫情引起之社會及經濟封鎖更為持久。儘管需求增長預期於中至長期將會恢復，全球疫情蔓延對集團若干業務分部造成之即時影響(特別是汽車業務)引致增長基礎需要重置，並且未來現金流量在逐漸改善前會下跌。

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