渣打按揭還息不還本計劃　將延伸至資助單位

渣打銀行(香港)宣布，為支援更多有需要的客戶，「按揭還息不還本計劃」，將延伸至香港房屋委員會旗下個別資助出售單位之按揭貸款。同時將有關計劃的申請資格擴闊至供款6個月或以上，及無不良還款紀錄之客戶，由5月11日(下周一)起接受合資格客戶申請。

該行之「按揭還息不還本計劃」除了私人住宅及商業物業外，將包括以下資助房屋的一手及二手物業按揭貸款，包括居者有其屋、綠表置居、租者置其屋、私人機構參建居屋，以及可租可買計劃。

合資格客戶可申請為期6個月或12個月「還息不還本」計劃，申請6個月暫緩償還本金的客戶，期滿後亦可因應情況申請延長該計劃6個月，手續費全免。計劃申請限期已延長至10月31日。

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