只有更衰！渣打：市民減外出　料港次季經濟惡化

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，政府公布香港首季本地生產總值(GDP)預先估計數字為按年跌8.9%，較市場普遍預測的6.5%跌幅更為嚴重，反映香港經濟面對的巨大挑戰，料第2季經濟表現或進一步惡化。

他指，首季家庭消費尤其疲弱，按年下跌10.2%，按季則下跌2.9%，顯示即使香港的疫情相對其他一些地區較受控制，市民減少外出和社交仍對經濟造成重創。服務輸出亦由於旅客幾近完全停止訪港而按年大跌37.8%，拖累整體經濟表現。

展望今年第2季，香港經濟表現仍有可能惡化，因為3月起推行的減少社交措施，大大影響零售業和飲食業的生意、其他國家在4月採取更嚴厲的旅遊限制和封鎖措施，大大打擊環球旅遊業，加上失業率和公司倒閉的滯後反應會在第2、3季更加明顯，經濟數據不容樂觀。

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