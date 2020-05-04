景順：港旅業短期難復原　失業率勢再飆

政府公布今年第一季本地生產總值(GDP)預估數字，較上年同期實質下跌8.9%。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，受新冠肺炎疫情限制措施影響，香港旅遊業及貿易大受打擊，本地消費亦大幅下挫，故首季GDP較市場預期倒退6.7%為差。

他指，香港經濟過去曾經歷兩次程度相若的萎縮，分別是1998年第3季及2009年第1季，當時按年跌幅分別為8.3%及7.8%。雖然香港透過嚴厲措施限制經濟活動，成功在短時間內遏止新增疫情感染病例，但因而付上沉重的經濟代價。同時，政府自2月起管制香港和內地之間的跨境人流，迅速將入境內地旅客數字降至零水平。

他認為，旅遊業將難以迅速回復至疫情前的水平，失業率亦將在短期內惡化，但由於香港自4月19日起已再沒有錄得本地確診個案，次季經濟料仍有機會稍微復甦，因疫情受控亦意味社交距離對本地消費的影響逐步消卻。

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