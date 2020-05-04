許正宇：為經濟復甦作準備　財庫局有三個角色

新任財經事務及庫務局局長許正宇周一(4日)以「財庫局在經濟復甦中的角色」為題，在他的網上專欄「財庫論」撰文。

他表示，根據周一公布的預先估計數字，第一季本地生產總值(GDP)按年實質大幅收縮8.9%，是有紀錄以來最大的單季跌幅。而有見疫情對香港經濟的影響可能較早前估計的更嚴重及持久，財政司司長亦把今年香港經濟的實質增長預測下調至介乎負增長-4%至-7%之間。

市民期待回復較為正常的生活之際，他認為，當局同時要為香港的經濟復甦作好準備，財經事務及庫務局(財庫局)在這裏主要有三個角色，分別是保持金融市場穩定、推動金融市場發展，以及創造更便利的營商環境。

首先，金融和資產市場的穩定，無疑是對實體經濟活動的強力支持。香港的匯率穩定，銀行流動性充足，亦有機制監察市場變化，確保金融市場正常有序地運作。當局會繼續和各監管機構竭力鞏固這些基礎，着力吸引投資，穩定各行業的資金流，從而促進和保障就業。

第二個角色是發展香港的金融市場。要發揮香港的核心競爭力，他認為至少可以在4方面加倍努力；第一，香港一直吸引許多資金停泊、積聚，這些財富是需要投資、運用和存放。香港有很穩固的金融基建，以及優秀的專業人才，所以極之適合發展為資產及風險管理中心，特別是對家族辦公室而言，希望可以吸引它們利用香港這個平台去發展資產管理業務。

第二是深度推展香港的連通性。過去數年憑藉香港的既有優勢，實施了突破性的滬港通、深港通、基金互認安排和債券通等互聯互通機制，連繫內地和國際。這些年來都獲得國際、內地和本地投資者廣泛支持。未來粵港澳大灣區發展和人民幣國際化將會是兩大範疇，讓香港的金融服務進一步發展。

第三方面就是金融科技。香港的金融體系和專業服務一直有口皆碑，接下來要進一步去延伸，無論是在監管層面、企業對企業、企業對顧客方面，都可以結合科技讓我們的金融服務能夠進一步提升，為市民帶來更貼身方便的服務。

第四就是發展成為綠色金融樞紐。事實上政府在過去數年做了很多工作，包括發行綠色債券和制訂綠色金融認證或標準等。然而，觀乎環球發展趨勢，在擴展至更大層面的ESG(即環境、社會和管治)方面，是有進一步提升的空間。

他續指，該局第三個角色就是要創造更便利的營商環境。今次疫情來襲，各行各業在面對人流受到限制的情況下要穩住生意，科技應用變得舉足輕重，金融服務業亦面對同一處境。所以如何締造更便利的營商環境，無論是更廣泛應用科技、更具競爭的稅務安排，甚或是程序上拆牆鬆綁，都是財庫局和其下部門，包括公司註冊處、稅務局、差餉物業估價署和破產管理署等值得思考的。

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