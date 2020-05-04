樓價UPDATES：疫情緩和成交轉旺　太古城單日售5伙

新冠肺炎疫情有緩和迹象，近日各區成交轉旺，鰂魚涌太古城單日連售5伙，奧運站屋苑本月首4日速錄13宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城單日連錄5宗成交，包括龍山閣低層H室，實用面積530方呎，兩房間隔，以1,000萬元售出，實用呎價18,868元。

●鰂魚涌太古城雅蓮閣中層C室，實用面積897方呎，三房連套房間隔，叫價1,900萬元，之後逐步減價，終以1,738萬元易手，實用呎價19,376元。

●鰂魚涌康怡花園B座低層13室，實用面積710方呎，三房連套房間隔，叫價1,300萬元，勁減近100萬元，以1,202.8萬元易手，實用呎價16,941元。

●西半山寶如玉大廈中層單位，實用面積1,114方呎，三房連套房間隔，以1,918萬元連車位沽出，較原叫價2,398萬元，大幅低出約480萬元或約20%，實用呎價17,217元，售價較銀行估值低12%至20%。

●上環帝后華庭3座低層B室，實用面積499方呎，兩房間隔，以約955萬元獲承接，實用呎價19,138元。

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九龍區

●奧運站屋苑本月首4日錄得13宗成交，其中帝峯‧皇殿8座低層B室，實用面積1,014方呎，四房連套房間隔，去年12月開價2,480萬元放售，累減160萬元，以2,320萬元售出，實用呎價22,880元。

●長沙灣四小龍屋苑4月全月錄47宗成交，交投創13個月新高，宇晴軒5座高層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，開價888萬元，以873.5萬元成交，實用呎價18,048元。

●長沙灣碧海藍天2座中低層G室，實用面積494方呎，兩房間隔，放盤約兩星期即獲外區客洽購，最終減價40萬元，以約860萬元成交，實用呎價17,409元。

●長沙灣昇悅居1座高層F室，實用面積609方呎，三房間隔，每月叫租約2.6萬元，放租約一個月即吸引區內客洽詢，減租3,000元，以2.3萬元租出，實用呎租37.8元。

●牛頭角淘大花園H座高層4室，實用面積378方呎，兩房間隔，獲新婚客在無睇樓情況下承接自住，成交價620萬元，實用呎價16,402元。

●牛頭角宏光樓B座低層3室，實用面積374方呎，兩房間隔，4月以550萬元放售，減至523萬元易手，實用呎價13,984元。屋苑現約有17個單位放售，入場價約500萬元起。

●觀塘觀月‧樺峯低層E室，實用面積521方呎，兩房間隔，去年7月中放盤，原開價925萬元，減價12萬元或約1.3%，以913萬元沽出，實用呎價17,524元。

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新界區

●青衣灝景灣5座高層G室，實用面積849方呎，三房連套房間隔，叫價由1,580萬元，減至1,568萬元成交，實用呎價18,469元。原業主於2017年1月以1,000萬元購入單位，持貨3年多轉售，帳面獲利約568萬元。

●大埔中心21座中層F室，實用面積315方呎，兩房間隔，以483萬元成交，實用呎價15,333元。原業主2012年3月購入上址，當時作價208萬元，持貨8年帳面獲利275萬元。

●大埔新達廣場5座低層F室，實用面積489方呎，兩房間隔，以745萬元易手，實用呎價15,235元。

●東涌映灣園11座高層D室成交，實用面積647方呎，三間隔，原叫價728萬元，減價13萬元，以715萬元易手，實用呎價11,051元。同屋苑12座高層G室，實用面積756方呎，三房套房間隔，亦以約805萬元獲承接，實用呎價10,648元。

●沙田新城市廣場5座高層B室，實用面積583方呎，兩房間隔，放盤僅2天，即以960萬元易手，實用呎價16,467元。

●馬鞍山銀湖・天峰8座連平台特色戶，實用面積769方呎，三房連套房間隔，每月叫租約2.5萬元，終減至2.25萬元租出，實用呎租約29.3元。

●馬鞍山薈朗1座低層A03室，實用面積238方呎，開放式間隔，以405萬元沽出，實用呎價17,017元。原業主於2016年8月以354萬元一手購入單位，現轉售帳面獲利約51萬元，升值約14%。

●屯門大興花園2期10座低層D室，實用面積464方呎，兩房間隔，叫價510萬元，吸引外區上車客洽購，議價12萬元，以498萬元成交，實用呎價10,733元。

●屯門盈豐園2座高層A室，實用面積390方呎，兩房間隔，減價30萬元，獲買家以一筆過付款方式承接，作價490萬元，實用呎價12,564元。原業主於2017年2月以372萬元入市，單位至今升值約32%。

●屯門邁亞美海灣6座中層C室，實用面積475方呎，兩房間隔，減價17萬元，以558萬元售出，實用呎價11,747元，稍低於市場價。

●元朗尚城8座低層D室，實用面積523方呎，兩房間隔，叫價550萬元，放盤近2年，減至525萬元沽出，實用呎價10,038元。

●粉嶺花都廣場1座中層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，原開價550萬元，放盤1個月，減價20萬元，獲同區上車客以530萬元售出，實用呎價13,520元。

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