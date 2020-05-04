德勤劈炮潮未完 4個半月累辭47企核數師
2020年05月04日 20:11
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再退任核數師！計及普匯中金國際(00997)周一(4日)公告，近期德勤已連環辭任及退任多家香港上市公司的核數師職務，4個半月來累計公司總數達47家。
普匯中金國際表示，德勤已辭任公司核數師，原因為公司與德勤未能就截至2020年3月31日止財政年度之核數費達成共識。
德勤已於其辭任函件中確認，概無事宜須提請公司證券持有人或債權人垂注。董事會及公司審核委員會確認，公司與德勤並無意見分歧，且概無其他有關德勤辭任之事宜須提請公司證券持有人或債權人垂注。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少47家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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