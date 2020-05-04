德勤劈炮潮未完　4個半月累辭47企核數師

普匯中金國際表示，德勤已辭任公司核數師，原因為公司與德勤未能就截至2020年3月31日止財政年度之核數費達成共識。

德勤已於其辭任函件中確認，概無事宜須提請公司證券持有人或債權人垂注。董事會及公司審核委員會確認，公司與德勤並無意見分歧，且概無其他有關德勤辭任之事宜須提請公司證券持有人或債權人垂注。

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