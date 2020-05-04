領展料年度錄得虧損淨額　維持穩定派息

董事會亦預期，截至2020年3月31日止年度之可分派收入仍將維持穩定。

由於2019冠狀病毒病導致未來經營表現存在不確定性，加上香港及中國內地經濟及經營環境表現疲軟，預計投資物業於2020年3月31日之估值為1,932.24億港元，較於2019年9月30日之估值下跌12.3%。

鑑於必需品零售市場組合及積極的資產管理策略，領展的業務歷來具有復原力。根據目前所得資料，董事會預期短期內可分派收入仍維持相對可持續性。然而，續租租金、租用率及商戶挽留將在很大程度上取決於整體營商環境的恢復情況。2019冠狀病毒病的全球性爆發增加了領展未來經營表現的不確定性，目前難以預測。

領展資產組合的續租租金下調及租用率下跌將為未來財政年度的財務業績帶來負面影響，其對領展影響重大惟目前無法量化，目前正專注於可能的營運成本控制方案，並將繼續監察及保障領展仍維持穩健的財務及流動資金狀況。

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