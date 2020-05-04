新盤UPDATES：大額特色戶及洋房承接力理想
2020年05月04日 20:45
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一手交投氣氛回升，當中大額特色戶及洋房承接力理想，成交不斷湧現，發展商亦積極推售各區該類單位應市。
●MALIBU加推16伙周六起發售
會德豐地產的日出康城MALIBU，剛加推10伙的價單，主要為特色戶，買家可享最高20.5%總折扣，折實呎價約17,198至21,808元，售價介乎約802.55萬至約1,684.37萬元。該批單位將於本周六(5月9日)起發售。同時，發展商亦推出6伙於同日開始以招標形式銷售。
●琨崙2日連沽4伙 涉資近1.2億
華懋集團旗下屯門琨崙，最後4伙金琥珀洋房單位，於2日內悉數售出，每戶實用面積2,218至2,227方呎，成交價介乎2,908萬至3,060萬元，合共套現近1.2億元。項目僅餘22個洋房單位及獨立屋未售。
●緹山別墅3.5億沽 呎價逾6.8萬創新低
嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，剛售出別墅3，實用面積5,128方呎，花園面積1,820方呎，天台996方呎，成交價3.5億元，呎價68,253元，創項目暫售單位新低紀錄。
資料顯示，是次為項目首錄面積逾5,000方呎別墅成交，去年4月售出面積較細的洋房3及5，每戶實用面積2,846方呎，各設面積1,000方呎花園及941方呎天台，每伙售價分別為2.35元，呎價82,572元。即是次成交呎價較去年低約17.3%。
至於該盤暫時唯一售出的分層戶，為去年5月賣出的2座7樓A室特色戶，實用面積3,017方呎，天台面積2,111方呎，當時做價逾3.07億元，呎價101,800元，創出九龍新高。
●富豪‧山峯分層四房戶售3246萬元
百利保控股(00617)等旗下沙田九肚富豪．山峯，透過招標形式售出分層戶。單位為第8座3樓A室，屬四房兩套間隔，實用面積為1,623方呎，成交價為3,246萬元，包括1個車位，呎價約2萬元，成交期為720日。
●御半山II期約1個月速沽89伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，4月至今已速沽89個單位，套現超過6億元，項目至今累沽395伙，佔可售單位約93%，套現逾25億元。
發展商因應市場需求，剛再度發出新銷售安排，加推20伙於周六(5月9日)以先到先得形式發售，單位間隔由開放式至三房不等，折實呎價介乎15,200至19,430元，當中包括個別加價重推單位，加價幅度約2至5%。
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