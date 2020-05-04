星宇控股股價異動　主席持股遭強制出售

公司透露，獲執行董事、主席、行政總裁及控股股東呂竹風知會，由於股份成交價於周一下午突然下跌，導致觸發執行有關Wind Lv(一間由呂竹風全資擁有的公司)持有之股份的保證金融資，於5月4日由Wind Lv持有之股份合共8,299萬股，相當於已發行股本約16.6%已被強制出售。

由於上述強制出售，於5月4日，由Wind Lv持有之股權由佔公司已發行股本約20.92%減少至約4.32%，而根據一致行動人士契據，計及由Star Lv(一間由非執行董事呂慶星全資擁有的公司)持有之2.1億股股份權益，Star Lv及Wind Lv合共持有股權減少至佔已發行股本約46.32%。呂竹風及其一致行動人士仍然為公司控股股東。

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