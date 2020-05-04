混水又出擊！Carson Block警告美股恐再下挫

沽空機構混水研究創辦人Carson Block預期美股將再次下挫，直言對於疫情重創需求下，股市仍能處於當前估值感到難以置信。事實上，標指以破紀錄速度跌入熊市後，如今已自3月低位反彈近27%。以預測盈利計算的市盈率已升至約20倍，較2月時的紀錄高位還要高。

Carson Block表示，經濟潛力受創，勢拖低資本市場，但投資者似乎不明白相關影響，亦未能想像破產潮爆發時的情況。他續指，儘管財政和貨幣刺激政策是抵禦疫情經濟衝擊的必要行動，仍希望可以較快退出這些政策，主要是憂慮政策失靈會對市場構成更大打擊。他又透露正在沽空一家郵輪公司，但未有披露公司名稱。

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