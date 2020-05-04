夜市UPDATES：美股跌勢收窄　港股夜期低水二百

市場對美國經濟重啟及中美貿易緊張局勢再升級感到擔憂，美股早段重挫，惟目前跌勢有所收窄，其中道指報23,529點，跌194點或0.82%；標指報2,817點，跌12點或0.45%；納指先轉升，目前報8,635點，升30點或0.35%。

港股期指夜市變動不大，現報23,369點，跌4點，低水245點。

在美國部分地區，特定經濟活動及公共區域已有限制重新開放，不過許多人仍然感到擔心。Chaikin Analytics執行長Marc Chaikin表示，股市面臨的最大風險是美國經濟過早地重新開放，未來2-4周對於經濟危機和健康危機都至關重要，如果新冠肺炎確診病例的上升曲線再次出現，對股市情緒的損害將是巨大的。

歐股方面，英國富時100指數、德國DAX指數和法國CAC指數當前分別下跌了0.26%、3.55%和4.15%。

國際油價回穩，紐約原油期貨6月合約倒升1.92%，每桶報20.16美元；布油跌升1.63%，每桶報26.87美元。

【21:30】航空股受壓下，美股早段續軟，道指跌339點，至23,384點；納指跌67點，至8,537點；標指跌20點，至2,810點。

股神巴菲特投資旗艦巴郡已沽清美國4大航空公司的消息，拖累達美航空股價早段挫12.8%至21.01美元；西南航空和聯合航空股價亦分別挫8.6%和13.3%。

至於上周六公布業績的巴郡首季勁蝕497億美元，主要是其股票投資組合錄得巨額帳面虧損，股價跌2.1%至178.71美元。

疫情導致生產受阻及成本上漲，肉類加工商泰森食品上季經調整後每股盈利77美仙，少過市場預期的1.04美元。由於前景不明朗，該公司未有提供財政預測，股價早段跌4.9%至51.06美元。

摩根大通策略員馬泰卡表示，近期的升市令股市的預測市盈率升至多年高位，投資者持倉亦不再受壓，加上中美緊張關係可能再次升溫，勢限制股市升勢。不過，National Securities策略員霍根認為部分市場人士預期股市會重返3月低位的想法是錯誤的，指出當前情況有太多前所未見的因素，包括人為決定的經濟凍結，這意味大市可望重拾強勢。

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