Apple發行四批票據集資　為iPhone 12鋪路？

外媒引述監管文件指，蘋果公司(Apple Inc.)計劃在周一發行四批，分別2023年、2025年、2030年和2050年到期的票據。高盛、美銀證券、摩根大通和摩根士丹利是該交易的承銷商。

該文件沒有具體說明公司集資金額，但指其收益將用於一般公司用途，包括股票回購和股息、營運資金、資本支出、收購和償還債務。事實上，蘋果公司定期利用債券市場為其股東獎勵計劃提供資金。

蘋果公司股價目前偏軟，跌0.55%，今年迄今為止下跌了1.6%，跑贏了道指及標指年內的分別17%及12%跌幅。

事實上，市場盛傳Apple今年秋季會推出首款5G手機iPhone 12，最新消息指4款手機再以震撼低價發售，最平售價僅649美元(約5,000多港元)！

網上傳出的4款手機均採用OLED屏幕，入門價格分別為iPhone 12(5.4吋)649美元(約5,062港元)；iPhone 12 Max(6.1吋)749美元(約5,842港元)；iPhone 12 Pro(6.1吋)999美元(約7,792港元)；以及iPhone 12 Pro Max(6.7吋)1,099美元(約8,572港元)。其中Pro兩款背部為3鏡頭+LiDAR(激光雷達掃描儀)，其他則為雙鏡頭。

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