首家零售商！美時裝品牌J.Crew申請破產保護

外國傳媒報道，美國服飾零售業集團J. Crew與主要債權人達成16.5億美元(約128億港元)的債務重整協議後，周一(4日)成為疫情爆發以來，首家申請破產保護的美國全國性零售商。

該公司表示，公司申請破產保護後，網上銷售業務會照常運作。一旦抗疫封鎖措施解除，公司旗下零售店舖將恢復營業。

消息透露，除解除債務外，J. Crew也計劃關閉零售店舖，但要關閉多少家店舖尚未做出最後決定。

資料顯示，J. Crew已因疫情暫時關閉近500家J. Crew、J.Crew factory，以及Madewell零售店。疫情帶來的危機也迫使J. Crew擱置旗下Madewell的首次公開發行(IPO)計劃。

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