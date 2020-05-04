金山軟件旗下金山雲赴美ADS集資
2020年05月04日 22:19
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金山軟件(03888)旗下金山雲(美股：KC)招股書顯示，是次發行2,500萬股美國預託證券(ADS)，每股作價介乎16至18美元(下同)，集資最多4.5億元，若定價為中間價，料集資淨額約3.92億元。
每股ADS面值為0.001元，每一股相當於15股普通股，承銷團(摩根大通、瑞銀、瑞信及中金)可以在30日內，額外發行最多375萬股ADS。
值得留意的是，其現有股東金山集團及小米(01810)表示，有意在招股時認購，分別最多認購2,500萬元和5,000萬元等值的ADS；法國資產管理公司Carmignac Gestion及其關聯公司亦有意認購不超過5,000萬元的ADS。
若不計招股時所認購的股份，金山軟件持有公司上市前約53.8%股權，上市後將攤簿至46.8%；雷軍及小米各持有約4.14億股，佔上市前約15.8%股權，上市後將降至13.8%。
集資所得約50%將用於升級和拓展基礎設施；約25%用於技術及產品開發；約15%用於拓展生態系統和海外市場。
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