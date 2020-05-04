金山軟件旗下金山雲赴美ADS集資

每股ADS面值為0.001元，每一股相當於15股普通股，承銷團(摩根大通、瑞銀、瑞信及中金)可以在30日內，額外發行最多375萬股ADS。

若不計招股時所認購的股份，金山軟件持有公司上市前約53.8%股權，上市後將攤簿至46.8%；雷軍及小米各持有約4.14億股，佔上市前約15.8%股權，上市後將降至13.8%。

集資所得約50%將用於升級和拓展基礎設施；約25%用於技術及產品開發；約15%用於拓展生態系統和海外市場。

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