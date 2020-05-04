埃利安：聯儲空前行動加深「殭屍企業」擔憂

外國傳媒報道，著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)表示，擔心美國聯儲局針對新冠肺炎危機採取的空前行動，可能會對美國經濟的關鍵特徵產生影響。

他說：「聯儲局幾乎為所有人開放了高收益債券(即俗稱「垃圾債」)市場，這也加深了市場對殭屍企業的擔憂，對此必須要小心，因為這會使美國變得與眾不同。」

聯儲局在4月初擴大了旨在支持美國經濟的買債清單，它可能會購買標的高收益債券的交易所買賣基金(ETF)，這些債券通常被稱為「垃圾債」。當局雖然實際上還沒有購買任何東西，但這確實為投資者提供了保證，使所有投資級別的公司債券發行都備受關注。

然而，埃利安認為，聯儲局在進入高收益市場方面走得太遠了，但理解他們這樣做的原因，這是一段非常規時期，但與此同時，也讓一些不應該借錢的人也籌集到資金。

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