全球經貿戰：中美關係緊張　市場憂人民幣周三表現

外國傳媒報道，美國總統特朗普對中國處理新冠肺炎疫情的方式提出批評，令外界擔心兩國貿易協議的前景，導致人民幣受壓。

離岸人民幣3日以來貶值了1.5%，逼近年內最低水平。這打破了人民幣平靜交投的局面；匯率4月走勢基本平穩。由於中國內地休假，在岸人民幣要周三(6日)才恢復交易。

迄今為止，雖然言辭愈發強硬，但特朗普政府對背棄協議仍然猶豫不決。特朗普上周五(1日)告訴記者，對中國徵收關稅「肯定是一個選擇」，但他沒有做詳細說明。周日(3日)，他承諾將就新冠病毒的中國起源給出「結論性」報告，稱中國政府試圖掩蓋病毒的危險程度。

雖然上述舉動促使離岸人民幣轉弱，但更大的問題在於中國政府的反應。本周晚些時候在岸人民幣交易恢復時，央行是否會像去年5月那樣利用定盤價來限制跌幅？還是會允許人民幣迅速貶值，繼而如同去年8月那樣，向美國政府發出警告呢？

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200