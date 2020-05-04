新冠肺炎：瑞德西韋醫治何價？分析估3.5萬元

外國傳媒報道，金融機構Piper Sandler分析師稱，吉利德的瑞德西韋治療一輪新冠肺炎的價格倘若為4,500美元(約3.5萬港元)，應算是合理定價，並且仍然可以產生超過20億美元(約156億港元)的收入。

這是臨床和經濟評論研究所推薦的接受瑞德西韋「10天治療」之最高售價。該藥上周五(1日)獲得美國監管機構的緊急使用授權批准。迄今為止，吉利德一直對其定價計劃保持沉默，並沒有立即回應置評請求。

Piper Sandler分析師Tyler Van Buren在電話中表示，從救命角度來看，4,500美元的價格「似乎真的很合理」。

Van Buren稱，即使在該公司已承諾捐出首批150萬瓶藥水的情況下，根據該價格標籤，該藥到今年底仍可產生超過20億美元的銷售額。他認為，吉利德在捐贈的藥品用完之前不會公開價格。再者，在可預見的將來，住院的新冠肺炎患者數量料仍然很高，「很容易實現數十億美元的銷售額」。

另外，Leerink的Geoffrey Porges周一發布客戶報告稱，瑞德西韋若每位患者定價4,500美元，「其毛利率和整體利潤貢獻將低於該公司的其他產品，但不會大大稀釋該公司的未來盈利前景。」

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