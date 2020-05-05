東方日報B1：外匯基金首季蝕861億　史上最差

外匯基金今年首季錄投資虧損861億元，為2018年第四季以來再度「見紅」，更創下有紀錄以來最大季度虧損，季內單是股票類別已慘蝕1,115億元。儘管首季成績表未如理想，但香港金融管理局總裁余偉文指出，4月股市顯著反彈，經初步測算，已有300億至400億元的收益進帳，惟全年表現則難作預測。

新冠肺炎疫情及石油價格戰使金融市場環境非常惡劣，首季外匯基金僅債券類別有「斬獲」，收益錄得544億元。不過，港股及其他股票分別損手284億元及831億元。至於外匯估值虧損擴大，從去年第4季的75億元，擴大至290億元，為連續第四個季度錄虧損。值得留意的是，去年首季外匯基金收益達1,334億元。

該局副總裁李達志指，市場氣氛急劇轉壞，大部分股市在首季錄雙位數跌幅，拖累股票投資表現；加上期內美元升至3年來最高水平，美元結算致使非美元資產錄得外匯損失。他續指，已採取防禦性措施，抵銷部分損失，整體損失佔外匯基金投資總規模約2%。

余偉文補充，近年外匯基金投資組合已逐步減少非美元及非港元資產，以減少美元強勢帶來的負面影響，現時有關資產佔比已降至10%以下，未來會逐漸按市況調整。

展望外匯基金未來表現，余氏指，金融市場趨向波動，坦言外匯基金全年走勢難預計，重申外匯基金屬長期基金，不應作短炒，若因應市場波動而多做買賣亦非一貫作風，強調應着眼於基金的長期回報。

該局會繼續採取防守性投資策略，保持資金流動性充足，並透過投資組合多元化以分散風險，包括增持現金及短期債券。他又表示，近年於長期增長組合中，配置收益較穩定的基建投資，其估值於市場波動時影響相對輕微。

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪認為，外匯基金首季投資見紅屬預期之內，主因全球已進入技術性熊市，虧損多少則視乎投資組合的靈活性。雖然債券投資錄得較高收益，但他認為，相關收益再錄明顯上升有難度，主因全球利率已處於低水平，息率已減無可減，加上美國表明反對負利率，故透過利率推高債價的利好因素被淡化。

東驥基金管理董事總經理龐寶林對第2季外匯基金表現則未敢樂觀，預期或繼續見紅。他解釋，雖然中國以及本港疫情趨於緩和，惟歐美地區仍受疫情困擾，美國四月的經濟活動幾近全無，料經濟及企業盈利表現差勁，加上疫情或出現第二輪爆發、中美貿易戰有機會重燃戰火，環球股市將迎接下一波的向下調整，不利外匯基金的股票投資表現。

─ ─ ─ ─ ─

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like