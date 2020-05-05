大行估澳門5月賭收續冧逾9成

澳門賭收跌勢未止，繼本年1至4月分別按年跌11.3%、87.8%、79.7%、96.8%後，花旗發表研究報告，預測5月賭收將按年大跌94%至15億澳門元。

花旗雖然預計隔離政策會在6月解除，以及旅遊限制會於6月以後逐步放寬，賭收跌幅會在第3季收窄至按年跌32%，但維持全年賭收下跌45%的預測。繼2、3月入境澳門人次跌逾九成後，該行亦預期旅客負增長情況會持續至隔離和旅遊限制措施解除。

高盛亦發表研究報告表示，4月賭收跌97%雖符合市場預期，但暗示了日均賭收僅2,500萬澳門元，較3月最後一周的1.4億澳門元轉壞，主要原因是廣東省於3月底實施了更嚴格的入境限制，令包括貴賓廳在內的博彩需求進一步下跌。

雖然五一長假期內地的本地遊情況好轉，但該行指內地對遊澳門的旅行團，以及個人遊的限制仍未解除，故預計未來一兩周澳門賭收的趨勢難有顯著改善。該行維持今年第2、3季賭收按年下跌80%和下跌30%的預測。

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