歐股收市受壓　德國DAX急挫394點

投資者關注新冠肺炎疫情的同時，亦憂慮中美緊張關係有所升溫，歐洲股市周一(4日)收市受壓。英國富時100指數收報5,753點，跌9點或0.16%；法國CAC指數收報4,378點，跌193點或4.24%；德國DAX指數收報10,466點，跌394點或3.64%。

最新數據反對疫情對需求及產出帶來影響，IHS Markit歐元區採購經理指數(PMI)4月跌至33.4，大幅低於3月時的44.5，為有紀錄以來最大的萎縮。

德國工業巨頭Thyssenkrupp股價全日急挫14.31%，有報道指該公司管理層正通知員工今次疫情正導致公司出現現金緊縮。另外，英國皇家郵政逆市急升5.7%。

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