「空師大師」錢隆斯：市場投機程度令人不安

世界最大沽空對沖基金之一Kynikos Associates掌門人錢隆斯(Jim Chanos)接受外媒訪問時表示，股市在4月大幅反彈，反映投機性急劇升溫，而這使他感到十分不安。

雖然肺炎疫情正持續對需求及產出造成衝擊，但市場對於經濟復甦預期普遍樂觀，美國首席經濟顧問庫德洛上周日表示，相信明年美國經濟將錄得「有史以來最大增長之一」。

然而，錢隆斯卻直言，「我對於2021年企業持續盈利能力感到懷疑... 如果我們在2021年可以回到2019年的盈利水平，我會非常詫異。」他又說，投資者對於今年盈利表現已經不再存在希望，但從4月份股市反彈來看，他們已經假定了2021年經濟會全面做好，這種投機性似乎忽略了經濟持續出現變化，令他感到不安。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200