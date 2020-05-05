似足科網泡沫！高盛前分析師：股市恐暴跌4成

外媒報道，對沖基金經理、高盛前分析師Will Meade表示，相信今年餘下時間股市表現將愈來愈差，預期將再下跌達40%，指現時情況似足2000年科網泡沫爆破時期。

他說：「納指在2000年出現了跟今年一模一樣的熊市反彈—當年納指首先下挫40%，然後從底部回升42%，相當於收復了61.8%的跌勢。其後納指表現停滯一段時間後進一步下跌43%，在4月個月後跌至新低。」

Meade續說，與2000年一樣，今年亦會有美國總統大選，這將加劇風險和不確定性；至於市場零售投資者的參與度，以及市場槓桿水平，也很接近2000年的水平。

值得留意的是，他提到「股神」巴菲特在今年持有大量現金，跟2000年時也十分相似！

Meade建議美國人盡可能提高儲蓄作緩衝，以應對未來可能失業或收入減少的情況；並預期美國樓市在夏季會出現「死貓反彈」，主要因為按揭利率處於歷史低位，故建議趁機縮小自己的住宅，以保留資金。

他更呼籲出售任何具有流動性和價值的物品，包括藝術品、硬幣、手袋、郵票，額外的汽車等，盡量保留現金；同時減少非必要支出，例如外出用餐。

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