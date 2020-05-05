美股先跌後回穩　道指收漲26點

美國股市周一(4日)先跌後回升，道指早段最多曾跌362點，其後持續回穩，收報23,749點，升26點或0.11%；標指收報2,842點，升12點或0.42%；納指收報8,710點，升105點或1.23%。

包括意大利、芬蘭和美國等多個國家都計劃放寬隔離措施及重啟經濟活動，利好大市氣氛，然而部分投資者仍然對新冠肺炎疫情保持審慎，在全球範圍內，已經有超過350萬宗病例，死亡人數接近25萬。

科技股周一回穩，亞馬遜、蘋果公司、Facebook均升逾1%；Netflix全日上漲3.1%。不過，召車平台Lyft和Uber分別收挫8.7%和3.42%。

「股神」巴菲特表示已清倉美國4大航空公司，並承認自己犯錯，並稱由於未來前景模糊，尤其是旅遊、航空、郵輪、酒店行業的影響巨大，提醒現在要購買航空公司股票風險更大。

對於後市，摩根大通策略員馬泰卡表示，近期的升市令股市的預測市盈率升至多年高位，投資者持倉亦不再受壓，加上中美緊張關係可能再次升溫，勢限制股市升勢。

不過，National Securities策略員霍根認為部分市場人士預期股市會重返3月低位的想法是錯誤的，指出當前情況有太多前所未見的因素，包括人為決定的經濟凍結，這意味大市可望重拾強勢。

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