憂重回大蕭條！華爾街狂人：籲特朗普別再打中美貿戰

外媒報道，有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)周一(4日)表示，美國經濟可能過於疲弱，難以跟中國再打貿易戰，呼籲總統特朗普避免再提高對華關稅。

克拉默將目前的情況與經濟大蕭條的年代作比較，指現在提升對華關稅的做法，是類似於當時美國立法通過進口稅，卻引發了1930年代歷史性的經濟衰退。

他憂慮稱，在目前美國3,000萬人失業的情況下，如果政府決定提高關稅，恐將重回1932年。他續說，特朗普似乎覺得經濟仍正急速發展或即將復甦，但其實應該保持謹慎。

克拉默警告，「在經濟狀況不佳的時候提高關稅，歷史表明這可能導致糟糕的後果。我認為要以史為鑑。」

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