Victoria's Secret易主交易告吹
2020年05月05日 06:16
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(Getty Images圖片)
外媒報道，L Brands向私募基金Sycamore Partners出售內衣品牌Victoria's Secret的協議已經取消。公司指，Victoria's Secret將會成為獨立營運的公司。
L Brands股價在盤後交易時段急挫13.79%，報10.38美元。
根據此前在2月份的協議內容，Sycamore計劃斥資5.25億美元買入Victoria's Secret的55%股權。不過，在4月下旬，Sycamore要求終止交易，指控L Brands違反協議條款，因為後者在新冠肺炎疫情下，未能繳交租金，且旗下數千名員工被強制休假。
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