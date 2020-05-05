Victoria's Secret易主交易告吹

外媒報道，L Brands向私募基金Sycamore Partners出售內衣品牌Victoria's Secret的協議已經取消。公司指，Victoria's Secret將會成為獨立營運的公司。

L Brands股價在盤後交易時段急挫13.79%，報10.38美元。

根據此前在2月份的協議內容，Sycamore計劃斥資5.25億美元買入Victoria's Secret的55%股權。不過，在4月下旬，Sycamore要求終止交易，指控L Brands違反協議條款，因為後者在新冠肺炎疫情下，未能繳交租金，且旗下數千名員工被強制休假。

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