【專家點評】梁冠業：大市回吐　咩板塊值得吸納？

總結上周，受市場憧憬環球經濟重啟，以及本港疫情緩和等消息刺激，港股於上周三個交易日全面向上，恒生指數升812點或2.3%，創下6周高位。

但本周開局卻偏淡。這情況主要受周末公布的中國4月官方及財新製造業PMI下跌並低於市場預期、美國總統特朗普首度揚言不排除對中國加徵一萬億美元關稅，懲罰中方瞞報疫情、以及澳門4月份博彩收入大幅下滑等消息影響。

雖然港股仍面臨短期風險，預計仍會受不同消息和新聞(包括疫情、經濟/企業數據、國際油價波動等)影響，但相對美國及其他市場，利淡因素自從去年到現在已經大致反映(包括貿易戰影響、中國經濟放緩，香港經濟因社會事件和疫情而放緩、環球經濟動盪、疫情導致停擺)。因此，現時基本上已經沒有太多負面因素是從未反映，再大跌空間應該有限。

經過近期升勢後，預計這周大市將面臨較大回吐壓力，不排除回到23,000至23,500點左右。在這個位置，恒生指數一次重臨市帳率(PB)1倍的關鍵低點水平。我們之前已經談過，在這個估值，長線極具投資價值，尤其是優質藍籌和行業龍頭股份。

我們繼續較看好科網/5G概念、內銀、內險、內房、消費股，這些板塊受中美貿易摩擦直接影響較爲輕微，以及預計從疫情影響恢復將較快，另亦看好本地地產股。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業

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