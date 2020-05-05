【專家點評】陳正犖：環球股市暗湧再現

市場開始關注公共衞生危機會否演變成國際政治角力籌碼，為環球經濟及股市埋下新一輪不明朗因素。

上次經濟衰退，環球股市跌幅與企業每股盈利跌幅相若，如果簡單參考這例子，近月環球股市最多較高位累跌三成四，與我們對環球股票全年每股盈利跌幅或達五成的預測比較，反映股市可能仍然未見底。當然金融市場此一時彼一時，我們不能以直線思維套用舊例，環球主要央行已經推出巨額措施支持市場流動性，未來十二個月購買資產規模或達5.5萬億美元，有機會限制每股盈利及股市跌幅，這也許是近期股市反彈的其中一個原因。不過讀者要留意，目前市況僅消化全年企業盈利跌一成的預期，始終未全面反映盈利萎縮的嚴重性。

從估值看，環球股市亦有再尋底的風險。為了避免每股盈利波動影響到我們比較估值，我們嘗試用過去十年平均每股盈利計算市盈率。MSCI環球股市指數過往幾次熊市結束時，市盈率分別是1982年的11倍、1990年的19倍、2003年的21倍及2009年的13倍，而目前則處於21倍，即使以三月中的股市低位計算，市盈率仍達17倍，即是較上次熊市底部仍有25%溢價。如果用市帳率作比較，也釋放類似信號。MSCI環球股市指數現在市帳率約2倍，較過往熊市平均低位見1.5倍為高，故此估值不算特別便宜。

當然估值漸趨便宜及央行放鬆貨幣政策，有助減輕熊市中的損失，但要股市真正復甦，仍有待宏觀經濟數據改善，例如參考採購經理指數、盈利預測升跌比例及債券信貸息差等。上次熊市，美國投資級別債券信貸息差在2008年12月擴至最闊(簡單理解代表估值下跌)，之後三個月環球股市就見底。美國投資級別債券信貸息差，今年三月曾擴闊至300個基點，聯儲局出招後則收窄至200個基點，同時環球股市波動性亦回落，不過目前經濟環境下，債券違約率無可避免上升，信貸息差之前是否已經見頂，我們仍抱有疑問。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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