易易壹金融獲鄧清河溢價44%提私有化

是次每股計劃股份之註銷代價包括現金代價每股0.3元及代價股份(即8股宏安股份)。Caister擬以外部債務融資撥付建議及購股權要約所需之現金。

每股計劃股份之註銷代價0.924元，較易易壹金融昨日(4日)停牌前作價每股0.64元溢價約44.4%。

於該公布日，共有4名易易壹金融購股權持有人，即陳振康、Stephanie、張偉楷及楊錦昌，共持有1,780萬份根據易易壹金融購股權計劃獲授出之尚未行使易易壹金融購股權，可按每股易易壹金融股份0.48元之行使價行使為1,780萬股易易壹金融股份。因此，根據建議(包括計劃及購股權要約)應付之最高現金總代價約1.74億元。

至於建議將涉及位元堂透過註銷其所有易易壹金融股份(相當於易易壹金融已發行總股本約29.06%)，從而換取Caister向位堂支付註銷代價(包括計劃現金代價4,851萬港元及12.93億股代價股份)，向Caister實際出售其所有上述易易壹金融股份。

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