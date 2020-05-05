【市前重點睇】美股先跌後升 油價向好

●美匯指數企99.48，離岸人民幣(CNH)升上7.1309，港匯見7.7535，美元兌日圓處106.69，歐元跌至1.0904，英鎊低見1.2434。金價反覆企1,703美元。布油漲至27.2美元，紐油高企21.62美元。道指期貨上升。

●道指收報23,749點，升26點或0.11%；標指收報2,842點，升12點或0.42%；納指收報8,710點，升105點或1.23%。

-L Brands向私募基金Sycamore Partners出售內衣品牌Victoria's Secret的協議已經取消。L Brands股價在盤後交易時段急挫13.79%，報10.38美元。

●美國財政部公布，於第2季，預期新增近3萬億美元淨借貸，創紀錄最多。

●美國10年期國債孳息率升2.19點子，報0.6336厘。

●港股ADR指數收報23,585點，跌27點。

●即月恒生指數夜期收報23,430點，升57點，低水184點，成交20,563張。

●紐約6月期油收報每桶20.39美元，升0.61美元或3.08%；布蘭特7月期油收報每桶27.2美元，升0.76美元或2.87%。

●紐約期金收報每安士1,713.3美元，升12.4美元或0.7%，連升兩日。

●歐洲央行的研究報告稱，量化寬鬆計劃可能正在加劇債券市場的流動性問題，這增加債券交易可能跌至資產購買計劃開始之前水平的可能性。

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