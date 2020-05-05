【市前重點睇】美股先跌後升 油價向好
2020年05月05日 07:52
東網電視更多新聞短片
●美匯指數企99.48，離岸人民幣(CNH)升上7.1309，港匯見7.7535，美元兌日圓處106.69，歐元跌至1.0904，英鎊低見1.2434。金價反覆企1,703美元。布油漲至27.2美元，紐油高企21.62美元。道指期貨上升。
●道指收報23,749點，升26點或0.11%；標指收報2,842點，升12點或0.42%；納指收報8,710點，升105點或1.23%。
-L Brands向私募基金Sycamore Partners出售內衣品牌Victoria's Secret的協議已經取消。L Brands股價在盤後交易時段急挫13.79%，報10.38美元。
-渾水又出擊！Carson Block警告美股恐再下挫。 https://bit.ly/2zRyjoC
-似足科網泡沫！高盛前分析師：股市恐暴跌4成。 https://bit.ly/2W3SN6v
-「空軍大師」錢隆斯：市場投機程度令人不安。 https://bit.ly/3c6WyNV
●憂重回大蕭條！華爾街狂人：籲特朗普別再打中美貿戰。 https://bit.ly/3fmeTIH
●美國財政部公布，於第2季，預期新增近3萬億美元淨借貸，創紀錄最多。
●美國10年期國債孳息率升2.19點子，報0.6336厘。
●港股ADR指數收報23,585點，跌27點。
●即月恒生指數夜期收報23,430點，升57點，低水184點，成交20,563張。
●紐約6月期油收報每桶20.39美元，升0.61美元或3.08%；布蘭特7月期油收報每桶27.2美元，升0.76美元或2.87%。
●紐約期金收報每安士1,713.3美元，升12.4美元或0.7%，連升兩日。
●英國富時100指數收報5,753點，跌9點或0.16%；法國CAC指數收報4,378點，跌193點或4.24%；德國DAX指數收報10,466點，跌394點或3.64%。 https://bit.ly/3dhxEey
●歐洲央行的研究報告稱，量化寬鬆計劃可能正在加劇債券市場的流動性問題，這增加債券交易可能跌至資產購買計劃開始之前水平的可能性。
●大行估澳門5月賭收續冧逾9成。 https://bit.ly/35wDC8G
●外匯基金首季蝕861億，史上最差。 https://bit.ly/35tVcKI
●香港首季GDP跌8.9%，為1974年有統計以來最大跌幅。 https://bit.ly/2YAlCsS
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！