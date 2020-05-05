【股民熱話】人民幣貶值壓力再現　港股有難？

美國總統特朗普揚言會向中國徵收新關稅，更有外媒引述美國官員指，美國政府正討論報復中國的一系列選項，稍後交總統拍板實施。市場關注中美關係會否進一步惡化，人民幣即時「發軟蹄」，周一(4日)執筆時離岸人民幣一度弱見7.156水平，中資股佔比重的港股即時跳水，恒指5月首個交易日急挫逾千點，股海再現風雲！

由於內地仍在休市，冇咗「北水」頂住，港股表現都會差啲，沽壓一現跌幅亦會較大。如今美國的疫情發展確實是比預期嚴重，但距離美國總統大選僅半年時間，總統特朗普為了轉移其領導的政府抗疫失職的視線，未來數月料將全力打「中國牌」，向涉嫌「隱瞞疫情」的中國「問責」。在股民眼中，誰是誰非並非我等「蟻民」可判斷，但兩強關係又再轉差，就令全球政經氣氛再度緊張起來，不利股市表現。

事實上，每當金融市場再起大波動，美元需求又會飆升，非美元貨幣受壓，加上中美關係對全球經濟疫後復甦進度影響甚大，故眼前人民幣貶值，來得不太意外。

對中國而言，理論上人民幣適度貶值，有助提升出口競爭力，只是考慮到美國動不動又列中國為貨幣操縱國，亦要考慮到內地的走資壓力，貶值不能一步到位。故短期人民幣貶值壓力尚存，但相信見7.2水平會停一停。

由於中資企業佔港股比例逾六成，人民幣貶值會拖累中企匯兌後盈利表現，並拉低港股估值，故周一港股挫逾千點，「北水」休賽但全日成交都過千億元，真係「堅沽」！不過，內地復市後，又會出招穩定市場，尤其是兩會前例牌會有股「維穩」力量出現。故5月是「窮」還是「不窮」，變數甚多，別過早下判語。實際操作上，暫時恒指可參考4月的波幅區22,800至24,800點，股民可待恒指下試上述波幅區下限水平，再留意小注「濕平」買貨的機會，目標集中在內需和5G股，繼續避開銀行股及房地產股。

東網財經專欄作者 帥哥

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