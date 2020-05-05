【專家點評】陳蓓敏：中興通訊受惠內地推行5G
2020年05月05日 08:15
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踏入5月，各國密切研究放寬入境限制，圖以盡快恢復經濟圈，推動全球慢慢重返正軌。當然現實因涉及政治不穩因素，市場仍見風險，但料較前一季度溫和。全球失掉兩季經濟，無論行政和財政手段皆會盡快推出。雖然中美關係時陰時晴，這可給予市場機會。在美國上市的內地電商京東，有傳下半年在港作第二上市。有利港股下半年氣氛。
上周五道指跌622點，再加昨日上亞洲時段，道期跌約200點，將港股指數推跌約千點。內地股市在周三復市。美股料見反彈，有機會帶動恒指重返24,500點水平。四月初推介越秀交通基建(01052)已達目標價5.38元，可先行止賺或把目標價上移5.68元。
政協會議和人大會議分別在本月21日和22日於北京召開。市場預期面對傳染病毒和環球經濟保護主義抬頭，中國會以穩經濟、保就業為首任，推谷內需和發展5G基建項目，以5G作核心領域，向外推開，包括消費、教育、醫療、企業數據，貨幣電子化等範疇。宜投機吸納權重股。微軟公布季度業績雲端業務有兩成七增長，有利相關企業。中興通訊(00763)首季業績純利跌9.6%至7.8億元人民幣，營業額下跌3.2%至214.8億元，因受國內疫情影響，估計下半年業績有改善空間。雖然美國不斷阻礙5G發展，但卻阻不了趨勢。派息20分人幣，除淨日為6月23日，建議候低吸納，目標26.8元，止蝕19元。。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有越秀交通基建)
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