【專家點評】陳蓓敏：中興通訊受惠內地推行5G

踏入5月，各國密切研究放寬入境限制，圖以盡快恢復經濟圈，推動全球慢慢重返正軌。當然現實因涉及政治不穩因素，市場仍見風險，但料較前一季度溫和。全球失掉兩季經濟，無論行政和財政手段皆會盡快推出。雖然中美關係時陰時晴，這可給予市場機會。在美國上市的內地電商京東，有傳下半年在港作第二上市。有利港股下半年氣氛。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有越秀交通基建)

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