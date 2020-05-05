建行：大宗商品價格趨零或負數時 將暫停帳戶交易
2020年05月05日 08:21
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(中新社圖片)
建設銀行(00939)周一(4日)公布，受全球新冠肺炎疫情、地緣政治、短期經濟衝擊，國際商品市場波動劇烈，風險加劇。為保護客戶的權益，在國際商品市場價格趨近零或合理預期將出現負數價格時，該行將暫停全部或部分帳戶商品業務交易，調整合約到期處理時間和處理規則。
對於被暫停的合約，客戶已經預設的自動轉期交易不再執行。屆時建行將以能在國際市場上獲得的可成交價格為客戶的持倉份額進行平倉結算，但受市場流動性等因素影響，可能無法保證結算價格與暫停業務時的市場價格完全相同，也無法保證結算價格與暫停當日期貨合約的國際市場結算價格完全相同。
該行指出，已於5月2日對帳戶商品業務進行系統升級，增加實時強平功能，旨在盡最大努力防範客戶虧損超出保證金的風險。
另外，該行將鑑於目前價格風險及流動性風險，為保護客戶利益，將根據市場情況，擇機對部分產品進行轉期。
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