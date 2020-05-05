【專家點評】古勝：友邦炒上落 咩位買較值博？
2020年05月05日 08:30
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尋日(4日)港股成交金額終於企番上1,000億水平，但指數卻跌超過1,000點，收報23,613點，一連跌穿10天、20天及50天線。喺內地資金缺席的五一長假期，港股再次做咗提款機，一輪急沽之下，上星期因為港股走勢進一步轉好而入市的散戶又再中伏。
老古成日都同大家講，今年有地緣政治呢隻灰犀牛坐鎮金融市場，一味睇好風險唔細；但環球又無限QE及低息，睇淡又唔似會大跌；所以短線入市搏殺並無不可，依家咁嘅市況最好就炒波幅，但一定要控制注碼。
藍籌股之一的友邦保險(01299)，業務集中於增長潛力較快的亞太區市場，向來以穩陣見稱，惟近月受累環球疫情，3月19日跌至60元後始見支持，反彈至上月高位74.3元後再調整，尋日該股一連跌穿多條平均線，技術走勢轉差，或回補3月24至及25日的上升裂口，睇好其長線價值可於65元水平小注吸納，短線向上望71元，跌穿60元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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