【專家點評】古勝：友邦炒上落　咩位買較值博？

尋日(4日)港股成交金額終於企番上1,000億水平，但指數卻跌超過1,000點，收報23,613點，一連跌穿10天、20天及50天線。喺內地資金缺席的五一長假期，港股再次做咗提款機，一輪急沽之下，上星期因為港股走勢進一步轉好而入市的散戶又再中伏。

老古成日都同大家講，今年有地緣政治呢隻灰犀牛坐鎮金融市場，一味睇好風險唔細；但環球又無限QE及低息，睇淡又唔似會大跌；所以短線入市搏殺並無不可，依家咁嘅市況最好就炒波幅，但一定要控制注碼。

東網財經專欄作者 古勝

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