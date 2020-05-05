【專家點評】林嘉麒：復甦路坎坷　五窮月難捱

上周期指結算日前撰文，要慎防期結「得個樣」，估不到一踏入5月即見窮。假期前夕，恒指表現威水，4月期結日發力，到最後一個交易日更升穿月內高位24,666，創過全月新高24,855，整個4月累計升了1,040點。奈何昨日即日蒸發，踏入5月首個交易日即還1,029點，而且由頭跌到尾，而且暗藏多變的消息，五窮月絕對要小心。

承接上周美股轉弱，港股昨日下跌因素特別多。特朗普挑起中美關係緊張是主調，他揚言威脅針對疫情向中國採取報復行動，或會以關稅作為藉口之一，觸動了投資者避險情緒。疫情已令經濟活動苦不堪言，假如再徵關稅，是雪上加霜，投資者不驚就假，上周美股捱沽相當正常。不過，老實說，估計特朗普能夠拿出實質證據對華加稅並不容易，從另一角度看，這場騷是演來增加選舉民望的。近期美國總統大選，只要候選人是針對中國作出評論就可以增加支持度，特朗普何樂而不為，筆者認為暫時對他的把戲毋須太認真。

筆者較關心的是未來經濟增長情況。美國已愈來愈多證據表明新冠狀病毒大流行和社交隔離措施對美國經濟造成重創，美聯儲主席鮑威爾也認為經濟復甦將會非常曲折，較市場人士所預期的更為長遠及坎坷。他認為，在找出新冠病毒的有效療法或疫苗之前，企業活動停停開開的局面還要持續數個月。現時有部分投資者認為美國經濟將呈V形復甦，將會從短暫的打擊中快速反彈，似乎過於樂觀。現時，普遍認為是U形復甦，需要花費更多時間才能彈離底部。再者，有更多醫療專家警告秋季可能出現感染病例回升，經濟增長也將因而再度轉頭向下。

更為堪憂的是，愈來愈多投資者認同W形復甦之路的看法。鮑威爾亦認為經濟復甦過程會比W形更加曲折，認為現在的所有經濟預測都是「高度不確定」，美國經濟將可能至少在一年或更長時間內經歷一系列的起起伏伏。既然如此，美股早輪低位急彈，是否升得太快了呢？

另一方面，專業投資者的看法值得大家思考。股神巴菲特近期在巴郡股東大會上流露出對前景的深切擔憂，反覆說「我不知道」。他謹慎地表示，市場將需要長時間才改善，時間不是幾個月，甚至不一定是幾年，而是幾十年，似乎在暗示美股過分反映未來復甦的動力。

本星期有美國非農等數據公布。過去一個月，無論是非農數據也好，或者新申領失業救濟金人數急升也好，投資市場一直冷淡對待。現時投資者已擔心經濟復甦情況，作為投資者今次要更謹慎關注非農，小心成為「灰犀牛」撞散美股。

假期前曾建議減倉，港股下跌至23,400至24,600的區間底部附近似乎是吸引的吸納水平。儘管個別避險指標不算太令人恐慌，美元指數在99水平，VIX在37，而美國10年國債息率在0.6厘水平，惟應先留意A股假期後的走勢，才決定入場博反彈。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200