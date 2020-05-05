【全球攬炒】泰國4月製造業PMI挫至歷史新低

新冠肺炎疫情波及全球，泰國實施嚴厲的社會隔離措施，加上工廠關閉，嚴重打擊需求，令其製造業狀況以前所未有的速度惡化。市場研究公司IHS Markit公布，4月份泰國製造業採購經理指數(PMI)由3月份的46.7，急挫至36.8，創調查以來的新低。

期內，出口銷售的下滑，加劇新訂單以紀錄以來最快速度下降，銷量大減下，導致備用產能急速增長，嚴重打擊就業，就業人數連續第19個月下降，並是自2015年12月開始調查以來最快的速度。

疫情危機的嚴重性導致企業信心崩潰，全年前景的商業氣氛急劇惡化，用以衡量信心的未來產出指數跌至該系列歷史的最低水平。

IHS Markit首席經濟學家Bernard Aw表示，由於迅速惡化的銷售趨勢，公司尋求通過大幅削減人手和購買活動來增強財務狀況，而庫存明顯下降。商業信心也崩潰，大多數公司預期疫情對經濟影響，將在來年嚴重影響產量。另外，預期第2季初的泰國經濟不可避免地走弱。

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