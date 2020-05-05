【港股開市】騰訊靠穩 三桶油向好
2020年05月05日 09:20
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美股隔晚先跌後升，道指期貨漲近200點；港股經過昨日急跌千點，周二(5日)開市輕微反彈。恒生指數高開141點或0.6%，報23,755點；國企指數升53點或0.56%，報9,652點。
藍籌股個別發展，萬洲國際升3.5%表現最佳；石藥集團升3.3%緊隨其後。中電控股逆市跌0.5%，是表現最差藍籌；領展發盈警，股價跌0.4%。
重磅股普遍靠穩，友邦保險彈0.7%；建設銀行升0.5%；工商銀行升0.3%；中國移動升0.1%；滙豐控股無起跌；中國平安跌0.3%。
納指彈逾1%，「ATM」三大科網股個別發展，騰訊升0.3%報401.2港元；阿里巴巴跌1%報187.7元；美團點評升1.1%報101.8元。
油價回升，三桶油做好。中國海洋石油升2.1%；中國石油及中國石化升1.2%及1.1%。
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