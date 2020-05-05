傳梁鳳儀及黃宜弘被證監會入稟

有報道指，曾經在港上市的勤+緣創辦人梁鳳儀及其丈夫黃宜弘懷疑涉及取用公司資金，被證監會入稟高院。《東網》記者向證監會查詢有關入稟，該會不作任何評論。

據悉，有關的入稟狀到周三(6日)才讓公眾查閱。梁鳳儀及黃宜弘發表聲明，稱完全不同意相關指控，強調有關民事訴訟已於去年10月進入司法程序，過去6個多月，他們的律師團隊全力抗辯，深信案件會獲得公平處理。

據報，梁鳳儀及黃宜弘在2010至2012年間借多位與兩人關係密切人士成立的離岸公司(BVI)簽訂電視劇播映權交易，並抬高交易價格，藉此取用公司逾7,000萬港元。

證監會要求高等法院，頒令兩人在指定時間內，不可以出任公司董事以及要賠償上市公司的損失。

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