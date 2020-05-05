【瑞銀推介】憧憬疫情受控釋放消費力　美團認購證精選

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：隨着新冠肺炎疫情減退，內地城市已陸續復工復課。市民生活回復正常，可如常外出之際，不少投資者可能擔心宅在家叫外賣的時段已過去，會影響美團點評外賣業務，不過需留意的是，五一長假期內地旅遊業重啟，景區景點有限度重新開放，所帶動已蓄勢待發的消費力，或有利美團的酒店及旅遊相關業務。

免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。

牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2020。版權所有。

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