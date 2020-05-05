IIF：4月投資者回歸新興市場債券　A股吸資639億元

外媒報道，國際金融研究協會(IIF)經濟學家Jonathan Fortun和Bjamin Hilgenstock表示，4月份貨幣管理公司基金經理向發展中國家資產累計注入約171億美元，其中大部分是債券。反觀3月份，非居民投資組合創紀錄流出832億美元。

IIF數據顯示，4月份債券市場約151億美元的資金流入，主要分布在亞洲新興市場和拉丁美洲市場。

經濟學家指，新型肺炎疫情帶來的不確定性和有限的政策空間均構成挑戰，並非所有新興市場的情況都已經明朗。大多數發展中國家的股票市場依然存在資金流出的情況。不過，中國股市則例外，該市場吸引資金82億美元(約639.6億港元)，凸顯了中國與新興市場其他國家之間的差異。

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