分析：香港經濟不景　港元會受狙擊嗎？

財經傳媒彭博報道，香港經濟正在以前所未有的速度崩潰，但預計香港的利率將保持相對較高水平，這對幾乎每個人來說都是個壞消息，除了那些押注港幣持續走強的投資者。

香港的流動性緊縮，部分是由於幾年前當局採取行動，從銀行間市場中抽出現金所致，這與近期美國致力於減息以削減借款成本的行動形成了強烈對比，由此產生自1999年以來最大的利率差距。由於港元與美元掛鈎，賣出美元購買港元便成為有利可圖的交易。

雖然香港金融管理局最近入市干預，以捍衛港元聯繫匯率制度，但數額不足以彌補差距。即使金管局4月向市場注資逾200億港元，息差仍有待收窄。

報道引述華僑永亨銀行經濟學家Carie Li表示，要使利率差距明顯縮窄，香港需要看到海外資金大量流入，但這要待疫情結束，投資者的信心才會恢復。周一(5日)港府公布香港第一季度經濟增長負8.9%，是1974年以來數據降幅最大的季度表現，標誌着香港連續第三個季度收縮。

儘管香港致力維持港元聯繫匯率穩定，但卻失去了對貨幣政策的控制。在全球金融危機爆發後的幾年，香港經濟蓬勃發展，但超低的借貸成本助長了樓市泡沫。

儘管港元近期走強，仍有投資者堅持做空港元，主要認為香港作為國際銀行業避風港的作用逐漸減弱，因此與美元掛鈎的做法難以為繼。惟歷史說明，自港元與美元掛鈎以來，不少國際大鱷曾嘗試狙擊港元，包括1998年的索羅斯(George Soros)及2011年的比爾‧阿克曼(Bill Ackman)，惟最終都鎩羽而歸。

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