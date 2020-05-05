港股格局：陳炳強指騰訊現價值博率一般

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美股周一(4日)雖有反彈，但成交金額少，不排除稍後或出現「第二隻腳」。港股方面，他認為大市多次在24,500點屢攻不破，乃重大阻力位，加上美國聲言增加向華徵稅，故現階段恒指值博率不高。

紐約期油近日回升至20、21美元附近水平，不過他認為，再上水位有限，反而下跌機會甚高，因6月期油仍有機會負油價，故「三桶油」現時追貨風險大，不贊成撈底。

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