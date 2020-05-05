新冠肺炎：經濟停擺　日本大學生可能無書讀？

香港新冠肺炎疫情開始受控，港府正擬日內逐步放寬「禁聚令」，並讓中學生及大學生於本月分階段復課。不過，原來香港人經常去吃喝玩樂的日本，當地大學生可能面臨無書讀的困局。

根據當地倡議減免學費的日本學生團體「高等教育免費化項目FREE」的統計調查顯示，514名受訪大學生中，有60%因疫情導致打工收入減少或失去收入；有約40%學生指父母收入減少甚至零收入。

更甚的是，受訪學生中，有不少均考慮退學。問到學生是否因打工收入或父母收入減少而考慮輟學，有6.2%表示「多少有在考慮」；1.6%學生「強烈考慮」；其他1.9%表示「不傾向輟學，但考慮暫時休學」。

他們無奈地表示，「沒有打工的收入，很擔心未能夠交學費」；「父親營商，但營業額大減80%，家裏雖安慰說不用擔心錢的事，好好讀書，但仍是擔心自己會被迫輟學」。

此外，關西地區大學的學生組成團體另一項調查亦顯示，受訪約1,400名學生中，74.8%的學生指打工收入下跌；另55.6%學生表示家庭收入減少。

上述調查均反映日本大學生的經濟情況不樂觀，因為他們大部分都會透過課餘工作賺外快，並利用貸款等方式支付學費及生活費，但隨着疫情大流行令經濟停擺，學生慣常工作的旅遊餐飲、超市及補習班等統統無得撈，令他們的生活更加拮据。

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