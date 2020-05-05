【專家點評】麥嘉嘉：五窮月沽壓大　但有板塊值博？

大型科網股上漲以及油價走高，蓋過中美緊張局勢再起的擔憂，美股周一反覆靠穩收市微升。早前巴菲特表示已拋售所有持有的美國航空股，航空股跌5%至8%不等。市場憂新一輪貿易戰將開戰，避險情緒上升，金價周一繼續上揚。資金繼續流入美國國債及美國貨幣市場基金，10年期美國國債收益率於0.6%左右徘徊。在中美關係趨緊下，離岸人民幣跌穿7.1，美元兌離岸人民幣周二早企7.123。內地周二仍為假期，明日(6日)將復市。本周市場將聚焦內地公布四月份進出口數據，市場預料四月份進出分別跌11.1%及10%，市場或借機繼續夾低港股。五窮月預料港股向下受壓機會大，波動性亦隨之增加。

中美緊張關係再次升溫，重啟關稅戰最受影響的行業之一必然為半導體行業，在此背景下，市場或再度憧憬中國將加快推動晶片使用國產化。從海外科技龍頭行業展望來看，短期內下游需求不確定性高，特別是手機終端需求，但PC及服務器、雲計算等需求仍將維持較高的景氣度；中期較為確定的方向是5G智能手機等消費終端的加速滲透及汽車電子有望迎來復甦；長期來看，5G建設及智能計算仍是確定性最高，5G相關概念股份仍值得關注。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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